Пожар произошел в цеху мебельного комбината в подмосковных Химках

Крупный пожар произошел в подмосковных Химках. По информации 5-tv.ru, там горит цех мебельного комбината «Сходня».

Густой черный дым видно из разных районов города. На месте работают спасатели. По данным МЧС, площадь возгорания составляет 400 квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сильный взрыв прогремел на одном из химических заводов в провинции Цзянси на востоке Китая.