Пожар произошел в цеху мебельного комбината в подмосковных Химках

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 638 0

Густой черный дым видно из разных районов города.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Крупный пожар произошел в подмосковных Химках. По информации 5-tv.ru, там горит цех мебельного комбината «Сходня».

Густой черный дым видно из разных районов города. На месте работают спасатели. По данным МЧС, площадь возгорания составляет 400 квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сильный взрыв прогремел на одном из химических заводов в провинции Цзянси на востоке Китая.

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