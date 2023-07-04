«Никому не завидую»: Гоар Аветисян опубликовала трогательный пост в день рождения

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 30 0

Гоар Аветисян опубликовала трогательный пост в день рождения

«Никому не завидую»: Гоар Аветисян опубликовала трогательный пост в день рождения

Фото: Instagram* / goar_avetisyan

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Знаменитый стилист и блогер празднует свое 30-летие.

Известный стилист и визажист Гоар Аветисян празднует день рождения — 4 июля знаменитости исполнилось 30 лет. В честь юбилейной даты девушка опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что ее переполняют прекрасные чувства. Прежде всего, за возможность быть собой.

«Сегодня мне 30, и мне повезло родиться мной. Я никому не завидую и не хотела бы быть никем другим, кроме себя самой. Это такое приятное чувство, как ни крути, — подчеркнула бюти-блогер.

Гоар также обратилась со словами благодарности к своим родителям, а также выразила уверенность в том, что все мечты сбываются. В этом, дала понять стилист, она убедилась на собственном примере.

«Все мечты сбываются, поэтому мечтайте по-крупному. Я вас люблю», — заключила она.

В публичном пространстве имя Гоар Аветисян громко прогремело около трех лет назад, когда она заявила о намерении радикально похудеть. Путь к стройности дался ей нелегко — ежедневные тренировки, диеты и несколько операций. Так 180 килограммов ушли в прошлое. Сегодня блогер — обладательница идеальных форм. А еще она состоялась как мама и завоевала успех на профессиональном поприще.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким Гоар Аветисян видит своего сына.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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«Никому не завидую»: Гоар Аветисян опубликовала трогательный пост в день рождения

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