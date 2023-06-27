Должен не обижать своих сверстников: каким Гоар Аветисян видит своего сына

Звездный визажист одна воспитывает своего ребенка.

Гоар Аветисян не считает себя строгой мамой. О своих методах воспитания визажист эксклюзивно поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на на звездной премии «Мама года 2023», где журнал MODA topical наградил ее в номинации «Супермама».

По признанию Гоар Аветисян, она особо не ограничивает своего двухлетнего сына Гаспара. Визажист воспитывает ребенка таким образом, чтобы он умел контролировать свою агрессию, был добрым, толерантным, тактичным и сострадательным.

Пользоваться гаджетами Гоар не запрещает сыну. Если Гаспар захочет, он с легкостью может посмотреть мультфильм. А собственными социальными сетями, как считает Аветисян, ребенку лучше обзаводиться не раньше 14 лет.

«Мне кажется, раньше и не надо. Пускай это будет его осознанный выбор, когда он сам решит, а не привитый кем-то», — убеждена визажист.

С появлением малыша Гоар Аветисян узнала, как выглядит настоящая любовь, и несмотря на загруженный график, она старается как можно больше времени проводить с сыном.

«Он больше всего обожает качели, поэтому все свободное время мы на качелях», — смеется визажист.

Ранее 5-tv.ru писал, что у Гоар Аветисян начался некроз после уменьшения груди.