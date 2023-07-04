В Центробанке назвали причину снижения курса рубля

Представитель регулятора объяснила, грозит ли текущая ситуация с национальной валютой финансовой стабильности.

Снижение курса рубля происходит из-за изменения торгового баланса. Об этом заявила первый заместитель председателя Центробанка РФ Ксения Юдаева.

«Основные факторы мы определяем так же, как и раньше, — это торговый баланс. Пару дней назад были опубликованы данные по платежному балансу, мы видим существенное сокращение текущего сальдо по сравнению с прошлым годом», — сказала она на пресс-конференции, посвященной обзору финансовой стабильности.

Под изменением торгового баланса имеется в виду сокращение экспортной выручки из-за падения цен на сырье. При этом импорт на фоне роста экономики, наоборот, восстанавливается, пояснила Юдаева. Она подчеркнула, что риски для финансовой стабильности снижение курса рубля не несет.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что для российской экономики является комфортным диапазон от 80 до 90 рублей за доллар. Это выгодная позиция как для экспорта, так и для импорта, отметил политик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что курс евро 30 июня в ходе торгов поднялся до 97 рублей впервые с 29 марта 2022 года. В тот же день доллар подскочил в цене до 89 рублей.