Ни пройти, ни проехать: как решить проблему пробки на Крымском мосту

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Губернатор Краснодарского края Кондратьев предложил объезжать Крымский мост через новые территории

Фото, видео: Березнюк Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Способы решения накануне на совещании с Владимиром Путиным предлагали члены правительства и главы регионов.

Что делать с огромными пробками на подъезде к Крымскому мосту — накануне решали на совещании президента Владимира Путина с правительством и губернаторами.

Туристы по дороге на отдых проводят в заторах по несколько часов. Увеличение числа пунктов досмотра не спасло ситуацию. А что будет в выходные — вообще трудно представить. Военные готовы предоставить два десантных корабля для перевозки машин через Керченскую переправу.

Губернатор Краснодарского края — в свою очередь — предложил направить часть автомобильного потока через новые территории — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Владимир Путин обратил внимание, что при этом нужно продумать меры безопасности. СХ

«Нужно оценить эту ситуацию со всех точек зрения. у меня просьба работать слаженно. Вместе со всеми службами. Все, что возможно сделать для граждан нужно сделать, если действительно не избежать этих больших пробок, то хотя бы помочь им нормально перенести то время, которое они вынужденно тратят на выезд на Крымский полуостров», — подчеркнул президент.

Ранее 5-tv.ru публиковал истории тех, кто начал свой отдых в многочасовой пробке перед Крымским мостом.

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