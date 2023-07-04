Их готовы ждать: что происходит в пробке у Крымского моста

Эфирная новость 22 0

Корреспондент «Известий» Котькова показала обстановку у Крымского моста

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Aksyonov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Отели готовы перенести сроки отдыха и даже вернуть людям потерянные деньги.

Из-за пробок туристы массово опаздывают в забронированные отели в Крыму. Но там их готовы ждать, перенести сроки отдыха и даже вернуть потерянные деньги, сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Затор растянулся на десять километров. Не помогло даже увеличение числа сотрудников на пунктах пропуска — время ожидание в среднем так и остается от трех до пяти часов. Причина — сезонный ажиотаж.

Корреспондент «Известий» Вероника Котькова пообщалась с теми, кто застрял по дороге к морю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны выделит два десантных корабля для переправы автомобилей в Крым. При совершении каждого корабля по пять рейсов в сутки, позволит переправить на полуостров до тысячи автомобилей дополнительно.

+23° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
89.55
0.22 97.74
0.48
Отдых важнее работы, когда он необходим: китайский совет дня на вторник,...

Последние новости

21:56
Беременной фитнес-блогеру Анастасии Калининой поставили страшный диагноз
21:42
Их готовы ждать: что происходит в пробке у Крымского моста
21:28
Сплошная чертовщина: названы самые «дьявольские» дни июля
21:14
Возрождение единой Азии: в Китае выступили с громким заявлением к соседям
21:03
Этот запах тела: почему 69-летней Успенской не удастся вечно скрывать свою старость
20:44
Мощный пожар произошел на Лужской ТЭЦ в Великом Новгороде

Сейчас читают

Токио переиграл с санкциями: компании Японии поддержат проекты СПГ в России
«Девчонки, жгите!» — Анастасия Волочкова призвала женщин обнажаться
Пульс бился недолго: женщину с перерезанным горлом выкинули из машины в Самаре
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео