Россия ответит на удары по Крымскому мосту, а поврежденную инфраструктуру восстановят. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что мост является исключительно мирным объектом и давно не используется для перевозки нефти и боеприпасов.

По словам Путина, ответные действия на атаки по транспортной артерии будут более болезненными для противника.

Президент также заверил, что восстановление Крымского моста продолжается. Железнодорожную часть сооружения уже привели в порядок.

Путин сообщил, что в ходе обсуждений с Советом безопасности России рассматривали возможность прекращения огня в отдельных сферах.

«Но после ударов по Крымскому мосту договариваться не будем», — заявил глава государства.

Ранее Путин отмечал, что Россия согласилась на компромиссы по урегулированию конфликта на Украине, предложенные США. Однако, по его словам, Киев и европейские страны пока не готовы к таким договоренностям.

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