Россия ответит на удары по Крымскому мосту
Транспортная артерия Керченского пролива — исключительно мирный объект, его не используют для перевозки военной техники.
Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Россия ответит на удары по Крымскому мосту, а поврежденную инфраструктуру восстановят. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что мост является исключительно мирным объектом и давно не используется для перевозки нефти и боеприпасов.
По словам Путина, ответные действия на атаки по транспортной артерии будут более болезненными для противника.
Президент также заверил, что восстановление Крымского моста продолжается. Железнодорожную часть сооружения уже привели в порядок.
Путин сообщил, что в ходе обсуждений с Советом безопасности России рассматривали возможность прекращения огня в отдельных сферах.
«Но после ударов по Крымскому мосту договариваться не будем», — заявил глава государства.
Ранее Путин отмечал, что Россия согласилась на компромиссы по урегулированию конфликта на Украине, предложенные США. Однако, по его словам, Киев и европейские страны пока не готовы к таким договоренностям.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 18 нояб
- Вице-премьер Никитин назвал сроки восстановления Крымского моста
- 16 июл
- ФСБ предотвратила два теракта на Крымском мосту
- 4 дек
- Защита обжаловала приговор фигурантам дела о теракте на Крымском мосту
- 27 нояб
- Организаторам теракта на Крымском мосту вынесли приговор
- 18 авг
- Машина с бомбой для теракта в Крыму прибыла с Украины транзитом через ряд стран
- 18 авг
- ФСБ опубликовала видео задержания террористов, готовивших атаку на Крымский мост
- 24 июл
- Пятеро граждан Украины и Грузии объявлены в розыск за теракт на Крымском мосту
- 14 окт
- Граждане Грузии и Украины объявлены в розыск по делу о подрыве Керченского моста
- 13 окт
- Россия заочно предъявила обвинение главе СБУ в организации теракта на Крымском мосту
- 24 авг
- Суд арестовал имущество фигуранта дела о теракте на Крымском мосту
Читайте также
93%
Нашли ошибку?