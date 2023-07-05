Ему было всего 46 лет: от чего умер министр транспорта Белоруссии Авраменко

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 15 720 0

Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко скончался на 47-м году жизни

Ему было всего 46 лет: от чего умер министр транспорта Белоруссии Авраменко

Фото: Telegram / Минтранс Беларуси / mintransbelarus

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Смерть настигла чиновника внезапно.

В Белоруссии скончался министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. Об этом сообщает местное агентство БЕЛТА.

Известно, что смерть настигла чиновника внезапно — ему было всего 46 лет. Точные причины случившегося и другие подробности в настоящее время уточняются.

Алексей Авраменко всю жизнь прожил на родине. Окончил государственную политехническую академию, работал мастером дорожно-строительного управления, занимал пост главного специалиста отдела содержания дорожной сети в Белоруссии. С 2019 года он возглавлял министерство транспорта и коммуникаций республики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский продюсер Лоуренс Турман скончался на 97-м году жизни, смерть настигла его в загородном доме в Вудленд-Хиллз.

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