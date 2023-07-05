МИД РФ уличил киевскую власть в намерении совершить теракт на ЗАЭС
Захарова: последствия в случае теракта ВСУ на ЗАЭС затронут весь мир
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev
Ранее аналогичное обвинение прозвучало в сторону России от Владимира Зеленского.
Киевская власть собирается совершить теракт на Запорожской АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на радио Sputnik.
По ее словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесут удар, последствия которого коснутся всего мира. Однако США и Великобритания наивно полагают, что их эта катастрофа не затронет.
«Зеленский собирается совершить теракт в отношении Запорожской атомной электростанции. <…> Нет того уголка планеты, которого это не коснется, потому что есть такое понятие, как атмосфера», — заявила Захарова.
Она подчеркнула, что последствия коснутся и воздуха, и воды, и продуктов питания. Но на пути к своей экстремистской цели этот факт Владимир Зеленский не учитывает.
В ночь на 4 июля украинская сторона отключила Запорожскую АЭС от линии электропередачи мощностью 750 киловольт.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, к чему приведет обесточивание Запорожской АЭС.
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