МИД РФ уличил киевскую власть в намерении совершить теракт на ЗАЭС

|
Рита Миронова
Рита Миронова 54 0

Захарова: последствия в случае теракта ВСУ на ЗАЭС затронут весь мир

МИД РФ уличил киевскую власть в намерении совершить теракт на ЗАЭС

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Ранее аналогичное обвинение прозвучало в сторону России от Владимира Зеленского.

Киевская власть собирается совершить теракт на Запорожской АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на радио Sputnik.

По ее словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесут удар, последствия которого коснутся всего мира. Однако США и Великобритания наивно полагают, что их эта катастрофа не затронет.

«Зеленский собирается совершить теракт в отношении Запорожской атомной электростанции. <…> Нет того уголка планеты, которого это не коснется, потому что есть такое понятие, как атмосфера», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что последствия коснутся и воздуха, и воды, и продуктов питания. Но на пути к своей экстремистской цели этот факт Владимир Зеленский не учитывает.

В ночь на 4 июля украинская сторона отключила Запорожскую АЭС от линии электропередачи мощностью 750 киловольт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, к чему приведет обесточивание Запорожской АЭС.

Тема:
Спецоперация
5 июл
Мишустин: выплаты военным пенсионерам пересчитают в случае участия в СВО
5 июл
Гладков: женщина пострадала при обстреле белгородского города Валуйки
5 июл
В «Росэнергоатоме» сообщили о переговорах лидеров Европы с Зеленским по ЗАЭС
5 июл
«Велика угроза»: Песков о возможности диверсии на Запорожской АЭС
5 июл
ВС РФ ударили бомбами по местам дислокации «Кракена» и «Грузинского легиона»
5 июл
Последняя капля: Украина довела армию Британии до бедственного положения
5 июл
«Русские придумывают»: на Украине признали эффективность российских средств РЭБ
5 июл
Большое количество убитых: ВДВ нанесли массированный удар по неонацистам в зоне СВО
5 июл
Система ПВО сработала при обстреле ВСУ белгородского города Валуйки
5 июл
Российские военные взяли в плен чемпиона Украины по боксу из нацгруппировки «Кракен»
+24° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
89.55
0.22 97.74
0.48
С норовистой лошадью дел лучше не иметь: китайский совет дня на среду, 5 ...

Последние новости

13:13
Мишустин: выплаты военным пенсионерам пересчитают в случае участия в СВО
13:07
Гладков: женщина пострадала при обстреле белгородского города Валуйки
12:59
Приготовиться к худшему: эти три знака зодиака могут преследовать несчастья в июле
12:55
В «Росэнергоатоме» сообщили о переговорах лидеров Европы с Зеленским по ЗАЭС
12:54
У звезды сериала «Чикатило» нашли нарколабораторию
12:41
В России задержана крупная банда наркоторговцев и ликвидирована их лаборатория

Сейчас читают

Полная гармония: какие принципы помогут достигнуть баланса между работой и личной жизнью
Китч и дурновскусие: как выглядит скандальная могила умершего 15 лет назад Танича
Этот запах тела: почему 69-летней Успенской не удастся вечно скрывать свою старость
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео