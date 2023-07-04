Начало ядерной катастрофы? К чему приведет обесточивание Запорожской АЭС

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 936 0

Экономист Юшков: отключение Запорожской АЭС от электроснабжения не приведет к катастрофе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Алексей Рамм; Rutply; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Украина отключила Днепровскую линию электропередачи, которая обеспечивала энергоснабжение станции. Чем это опасно?

Отключение Украиной электроснабжения Запорожской АЭС, безусловно, не пройдет бесследно, но катастрофических последствий ожидать не стоит. Об этом 5-tv.ru заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Сейчас ничего катастрофического и опасного там нет, потому что атомные энергоблоки все остановлены. Станция находится в режиме холодного острова», — объяснил эксперт.

По его словам, ядерные реакторы на объекте практически полностью были отключены еще в 2022-м. В этом году сотрудники АЭС отключили оставшиеся, однако остужаться они могут долго.

«В активной фазе ни один реактор не находится. Ничего страшного», — подчеркнул Юшков.

Украинская сторона в ночь на 4 июля отключила Запорожскую АЭС от линии электропередачи мощностью 750 киловольт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев планирует создать аварийную ситуацию на Запорожской АЭС и обвинить в этом Россию.

Тема:
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