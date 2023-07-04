Начало ядерной катастрофы? К чему приведет обесточивание Запорожской АЭС

Украина отключила Днепровскую линию электропередачи, которая обеспечивала энергоснабжение станции. Чем это опасно?

Отключение Украиной электроснабжения Запорожской АЭС, безусловно, не пройдет бесследно, но катастрофических последствий ожидать не стоит. Об этом 5-tv.ru заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Сейчас ничего катастрофического и опасного там нет, потому что атомные энергоблоки все остановлены. Станция находится в режиме холодного острова», — объяснил эксперт.

По его словам, ядерные реакторы на объекте практически полностью были отключены еще в 2022-м. В этом году сотрудники АЭС отключили оставшиеся, однако остужаться они могут долго.

«В активной фазе ни один реактор не находится. Ничего страшного», — подчеркнул Юшков.

Украинская сторона в ночь на 4 июля отключила Запорожскую АЭС от линии электропередачи мощностью 750 киловольт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев планирует создать аварийную ситуацию на Запорожской АЭС и обвинить в этом Россию.