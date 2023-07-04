Начало ядерной катастрофы? К чему приведет обесточивание Запорожской АЭС

Экономист Юшков: отключение Запорожской АЭС от электроснабжения не приведет к катастрофе
Фото, видео: www.globallookpress.com / Алексей Рамм; Rutply; 5-tv.ru
Украина отключила Днепровскую линию электропередачи, которая обеспечивала энергоснабжение станции. Чем это опасно?
Отключение Украиной электроснабжения Запорожской АЭС, безусловно, не пройдет бесследно, но катастрофических последствий ожидать не стоит. Об этом 5-tv.ru заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Сейчас ничего катастрофического и опасного там нет, потому что атомные энергоблоки все остановлены. Станция находится в режиме холодного острова», — объяснил эксперт.
По его словам, ядерные реакторы на объекте практически полностью были отключены еще в 2022-м. В этом году сотрудники АЭС отключили оставшиеся, однако остужаться они могут долго.
«В активной фазе ни один реактор не находится. Ничего страшного», — подчеркнул Юшков.
Украинская сторона в ночь на 4 июля отключила Запорожскую АЭС от линии электропередачи мощностью 750 киловольт.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев планирует создать аварийную ситуацию на Запорожской АЭС и обвинить в этом Россию.
- 4 июл
- Российские военные сбили три украинских Су-25 в ДНР и Запорожской области
- 4 июл
- Появились кадры разорванной на части британской AS-90 в Запорожье
- 4 июл
- Маскировка не помогла: российский «Ланцет» метко ударил по ВСУ в лесопосадках
- 4 июл
- Вообще не получат? Что на Западе говорят о поставках F-16 на Украину
- 4 июл
- Танковый ответ: как бойцы ВС РФ отбивают атаки нацистов в районе Угледара
- 4 июл
- Потеря за потерей: ВС РФ уничтожили первую британскую гаубицу AS-90
- 4 июл
- «Обезлюживается город»: в Эстонии заявили о готовящейся военной провокации
- 4 июл
- ВКС РФ поразили три пункта дислокации ВСУ под Красным Лиманом
- 4 июл
- Ка-52 — грозный противник: лучшее видео из зоны СВО за день
- 4 июл
- «Ответил за слова»: Лепс заплатил миллион рублей бойцу, подбившему немецкий танк Leopard
Читайте также
38%
0.95 97.26
1.24
Нашли ошибку?