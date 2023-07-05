В «Росэнергоатоме» сообщили о переговорах лидеров Европы с Зеленским по ЗАЭС

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 24 0

Европейские политики пытаются предотвратить катастрофу.

В «Росэнергоатоме» сообщили о переговорах лидеров Европы с Зеленским по ЗАЭС

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм

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Тема:
Спецоперация

В «Росэнергоатоме» сообщили, что минувшей ночью несколько лидеров европейских стран вели интенсивные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским по ситуации вокруг Запорожской АЭС. Об этом агентству ТАСС рассказал советник гендиректора концерна Ренат Карчаа.

«Шли очень интенсивные консультации европейских лидеров с Зеленским», — прокомментировал он.

Согласно данным Карчаа, встреча состоялась в ночное время 5 июля. По его словам, политики из Европы якобы убеждали главу Незалежной в недопустимости «непоправимого» на атомной электростанции.

Однако, отметил Карчаа, до саммита НАТО, который запланирован на 11–12 июля в Вильнюсе, градус напряжения вокруг атомного объекта не упадет.

Кремль расценивает ситуацию на ЗАЭС, как напряженную. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил во время общения с журналистами. По его оценкам, угроза совершения диверсий украинской стороны крайне велика, что доказывает подрыв ВСУ дамбы Каховской ГЭС.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД РФ предупредил о подготовке украинской стороной провокации на Запорожской АЭС.

Тема:
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