Ветеран ВОВ Иван Чуваев: настроение на Курской дуге было жуткое и опасное

Ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Иван Чуваев был ранен и чудом выжил в Курской битве, участником которой ему довелось стать. О событиях одного из самых кровопролитных сражений войны ветеран рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«Меня немец было заколол — штыком с винтовки упер в меня, я лежал на коечке, двое ребятишек теткиных за мной были. Настроение было и жуткое, и опасное, и иной раз бодрое такое», — вспоминает Иван Чуваев.

По словам ветерана, на Курской дуге он воевал шесть месяцев. Противостояние было очень тяжелым: немцы упорно не давали продвигаться вперед, поэтому советским войскам пришлось долгое время держать оборону.

«Немцы не давали проходу вперед. Все время в обороне, в обороне, в обороне. У пацанов какое настроение? Думаешь, убить бы немца», — рассказал ветеран.

Пятого июля исполняется 80 лет со дня начала легендарной Курской битвы — одной из ключевых и решающих в Великой Отечественной войне. Сражение длилось до 23 августа и завершилось освобождением Харькова. Город четыре раза переходил из рук у руки, и только в этот день его освободили окончательно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на 101-м году жизни скончался генерал-полковник Борис Уткин, участник битвы на Курской дуге и Парада 7 ноября 1941 года на Красной Площади.