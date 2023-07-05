Генпрокуратура признала нежелательной американскую НПО The Altai Project*, саботировавшую строительство газопровода «Сила Сибири — 2». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что компания под руководством гражданки США Дженнифер Кастнер, продолжает призывать жертвовать денежные средства на проведение «правдивых» экологических исследований, которые докажут якобы пагубное влияние газопровода. Кроме того, организация продолжает свою пропаганду под тезисом необходимости «сражаться за священные места» в Алтае.

«Кроме того, The Altai Project выступает против разработки Кара-Кульского месторождения, аргументируя свою позицию „негативными последствиями“ для экологии региона», — добавляется в сообщении.

Таким образом, компания грубо вмешиваться во внутренние дела России и может нанести ей ущерб безопасности в экономической сфере.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Всемирный фонд дикой природы (WWF)* включен в перечень нежелательных в России организаций.

* — организация, признанная нежелательной на территории РФ.