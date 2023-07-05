СК возбудил уголовное дело после нападения на Милашину и Немова

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 13 0

Установлено, что преступление совершила группа неизвестных, их поиском занимается СК РФ.

СК возбудил уголовное дело после нападения на Милашину и Немова

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по результатам проверки о нападении на Александра Немова и Елену Милашину. Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений: умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Следственные группы продолжают проводить комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному преступлению, и всех обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно, что группа неизвестных напала на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, когда они направлялись из аэропорта в Грозный. Неустановленная группа лиц избила журналистку, сломав ей пальцы, а адвоката ранили ножом. Как уточняется, у потерпевших была уничтожена техника и документы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Чечни лично поручил установить личности напавших на Милашину и Немова.

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