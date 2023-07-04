Кадыров поручил установить личности избивших Милашину и Немова

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 66 0

Журналистку и юриста, прибывших в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, избили неизвестные.

Кадыров поручил установить личности избивших Милашину и Немова

Фото: www.globallookpress.com / Ministry of Culture Russia

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил установить личности тех, кто избил журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Разберемся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о произошедшем», — написал Кадыров.

Немова и Милашину, прибывших в Грозный на оглашение приговора жене экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой, избили неизвестные. Пострадавших журналистку и юриста по личному распоряжению главы Чечни доставили в Северо-Кавказский медицинский центр в Беслане.

На происшествие отреагировали в Союзе журналистов России (СЖР). Глава организации Владимир Соловьев заявил, что нападения на журналистов неприемлемы, и в объединении изучают ситуацию.

В Кремле сообщили, что президенту РФ Владимиру Путину доложено о ситуации с Милашиной. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, вопросом занимается уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая уже обратилась в Следственный комитет республики.

В свою очередь омбудсмен Чечни Мансур Солтаев назвал нападение на Милашину и Немова диверсией и провокацией против республики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд Чечни приговорил Зарему Мусаеву, обвиняемую по статье о применении насилия к правоохранителю, на пять лет и шесть месяцев колонии общего режима.

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Кадыров поручил установить личности избивших Милашину и Немова

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