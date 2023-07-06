«Я многое потерял в борьбе со смертью»: Костомаров выписывается из больницы после лечения

Спортсмен выразил благодарность медикам, которые провели огромную работу.

Олимпийский чемпион, фигурист Роман Костомаров заявил, что выписывается из больницы после продолжительного лечения. Об этом он сообщил сам на своей странице в социальной сети.

«Позади 175 дней… Впереди вся жизнь… Благодаря этим людям я жив. К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по другому было никак», — написал спортсмен.

Костомаров отметил, что команда медиков под руководством главврача столичной больницы Дениса Проценко сделала невозможное.

«Вытащили меня оттуда. Спасибо всем, кто был со мной рядом: лечил, оперировал, восстанавливал, поддерживал», — добавил Костомаров.

Роман Костомаров попал в больницу в начале 2023 года. Ему диагностировали пневмонию, а в дальнейшем его состояние стремительно ухудшалось. Фигурист пережил кому, два инсульта, сепсис, гангрену и ампутацию части пораженных некрозом конечностей.

Сначала ему ампутировали стопы, потом голени, кисть одной руки и пальцы второй. Несмотря на пережитые трудности и совершенно новую реальность, спортсмен не теряет позитива и стремится к восстановлению.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходит восстановление Романа Костомарова.

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