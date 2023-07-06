«Я многое потерял в борьбе со смертью»: Костомаров выписывается из больницы после лечения

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 37 0

Роман Костомаров выписывается из больницы спустя 175 дней лечения

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев / ТАСС; Instagram* / romankostomarovkrs; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Спортсмен выразил благодарность медикам, которые провели огромную работу.

Олимпийский чемпион, фигурист Роман Костомаров заявил, что выписывается из больницы после продолжительного лечения. Об этом он сообщил сам на своей странице в социальной сети.

«Позади 175 дней… Впереди вся жизнь… Благодаря этим людям я жив. К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по другому было никак», — написал спортсмен.

Костомаров отметил, что команда медиков под руководством главврача столичной больницы Дениса Проценко сделала невозможное.

«Вытащили меня оттуда. Спасибо всем, кто был со мной рядом: лечил, оперировал, восстанавливал, поддерживал», — добавил Костомаров.

Роман Костомаров попал в больницу в начале 2023 года. Ему диагностировали пневмонию, а в дальнейшем его состояние стремительно ухудшалось. Фигурист пережил кому, два инсульта, сепсис, гангрену и ампутацию части пораженных некрозом конечностей.

Сначала ему ампутировали стопы, потом голени, кисть одной руки и пальцы второй. Несмотря на пережитые трудности и совершенно новую реальность, спортсмен не теряет позитива и стремится к восстановлению.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходит восстановление Романа Костомарова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+26° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
90.34
0.79 98.41
0.67
Деньги потекут рекой: какие 5 знаков зодиака получат финансовый успех в и...

Последние новости

15:09
В квартире парализованного мужчины в Москве взорвался телевизор
15:02
С появлением семьи рэпер ST стал совершать меньше экстремальных поступков
14:49
«Я многое потерял в борьбе со смертью»: Костомаров выписывается из больницы после лечения
14:47
Патрушев: военные угрозы для России со стороны НАТО усиливаются
14:45
На фоне беспорядков в Париже французы поддерживают связь с правозащитниками РФ
14:43
Грозы, град и порывистый ветер: жара в Москве быстро сменится непогодой

Сейчас читают

Деньги собирали всем миром: как выглядит могила лежащей рядом с сыном Риммы Казаковой
Сотрудник центра Ozon умер в Екатеринбурге после заражения менингококковой инфекцией
«Серо, грязно, некрасиво»: почему стилиста пугает прическа Кати Лель
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео