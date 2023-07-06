Зеленский посетит Турцию по приглашению Эрдогана

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 36 0

Habertürk: Эрдоган и Зеленский проведут переговоры в Стамбуле 7 июля

Зеленский посетит Турцию по приглашению Эрдогана

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa

Читайте нас в: Дзен Новости

О чем собираются побеседовать лидеры двух стран?

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июля отправится в Стамбул по приглашению турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил телеканал Habertürk.

По данным ресурса, в турецкой столице Эрдоган и Зеленский проведут переговоры. Лидеры двух стран встретятся в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, запланированного на 11–12 июля. Дипломатические источники издания Sabah также подтвердили данную информацию.

О чем именно собираются поговорить президенты Турции и Украины в рамках очной встречи, не уточняется. Однако такие планы уже подтвердили в канцелярии Эрдогана.

Ранее 5-tv.ru писал, что Германия решила продать истребители Саудовской Аравии, а не поставить их Киеву. Зеленский выразил недовольство поведением лидеров европейских стран. По его словам, они ответственны за медленные и вялые темпы начатого контрнаступления Вооруженных сил Украины.

+26° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
90.34
0.79 98.41
0.67
Деньги потекут рекой: какие 5 знаков зодиака получат финансовый успех в и...

Последние новости

18:11
«Когда женщина пытается согнуть врага, появляется протест»: почему Пашу бил окна
18:08
Боевик из банды Басаева получил тюремный срок за нападение на военных
18:03
Холероподобную микрофлору нашли в реке Темерник в Ростове-на-Дону
17:59
Брат Павла Баршака отреагировал на слухи об избиении актера в Москве
17:48
Еще шаг к эскалации: США решили поставить Киеву кассетные боеприпасы
17:45
Экс-замглавы Минобрнауки Переверзевой предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве

Сейчас читают

Деньги собирали всем миром: как выглядит могила лежащей рядом с сыном Риммы Казаковой
Борьба за Крым далека от завершения: о крымскотатарских пособниках Украины
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео