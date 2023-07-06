Нож в спину Украине: Германия решила продать истребители Саудовской Аравии

Эфирная новость 265 0

Bild: Запад не поставит Украине истребители в ближайшее время

Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Reinhardt; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

Из всех стран только Дания и Великобритания согласились обучать пилотов ВСУ на F-16.

Президент Украины Владимир Зеленский недоволен и главами европейских государств. По его мнению, затянувшиеся поставки нового оружия привели к такому вялому и безрезультатному контрнаступлению.

На нерасторопность ЕС обратили внимание и в Германии. Немецкая газета Bild сообщает, что Запад не собирается в ближайшее время предоставить современные истребители Украине.

Из всех стран только Дания и Великобритания согласились обучать пилотов ВСУ на F-16, но о передаче боевых самолетов и речи не идет.

Тем временем, по информации СМИ, Германия решила продать 48 свободных истребителей Eurofighter Саудовской Аравии. Канцлера Германии Олафа Шольца уже обвинили в желании нажиться вместо помощи киевскому режиму.

Тема:
Украинское контрнаступление
6 июл
Крайне ценное время: как бойцы отряда «Барс-12» проводят минуты тишины в зоне СВО
5 июл
Исполнилось девять лет: как в зоне СВО сражается батальон «Пятнашка»
5 июл
Все заканчивается разгромом: российские «Гвоздики» уничтожают боевиков в зоне СВО
5 июл
Мощнейший за последнее время: что происходит в Макеевке после обстрела ВСУ
5 июл
«Будут умолять»: американский разведчик разрушил последнюю надежду Киева
5 июл
Большое количество убитых: ВДВ нанесли массированный удар по неонацистам в зоне СВО
5 июл
Российские военные взяли в плен чемпиона Украины по боксу из нацгруппировки «Кракен»
4 июл
Совместными усилиями: ВС РФ зачистили еще один опорный пункт у Кременной
4 июл
Вопреки всем прогнозам: в НАТО отметили высокую боеспособность России
4 июл
Ищут оправдания: на Западе провал ВСУ сравнили с высадкой союзников в Нормандии
+26° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
90.34
0.79 98.41
0.67
Деньги потекут рекой: какие 5 знаков зодиака получат финансовый успех в и...

Последние новости

16:40
Катамаран с пассажирами перевернулся на Байкале, есть пропавшие без вести
16:38
Российские школьники примут участие в конкурсе «Каникулы со Сферумом»
16:38
«Все певички такие, сякие»: в музыкальную карьеру Люси Чеботиной не верили
16:26
Чуть не закончилось трагедией: как россиянок обманывают при родах за рубежом
16:25
Нарушил все, что можно: мальчик на самокате попал под колеса авто в Петербурге
16:15
Работник Ozon о быстрой смерти коллеги от менингита: «Заболел и сразу умер»

Сейчас читают

Деньги собирали всем миром: как выглядит могила лежащей рядом с сыном Риммы Казаковой
Борьба за Крым далека от завершения: о крымскотатарских пособниках Украины
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео