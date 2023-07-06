Нож в спину Украине: Германия решила продать истребители Саудовской Аравии
Bild: Запад не поставит Украине истребители в ближайшее время
Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Reinhardt; 5-tv.ru
Из всех стран только Дания и Великобритания согласились обучать пилотов ВСУ на F-16.
Президент Украины Владимир Зеленский недоволен и главами европейских государств. По его мнению, затянувшиеся поставки нового оружия привели к такому вялому и безрезультатному контрнаступлению.
На нерасторопность ЕС обратили внимание и в Германии. Немецкая газета Bild сообщает, что Запад не собирается в ближайшее время предоставить современные истребители Украине.
Из всех стран только Дания и Великобритания согласились обучать пилотов ВСУ на F-16, но о передаче боевых самолетов и речи не идет.
Тем временем, по информации СМИ, Германия решила продать 48 свободных истребителей Eurofighter Саудовской Аравии. Канцлера Германии Олафа Шольца уже обвинили в желании нажиться вместо помощи киевскому режиму.
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