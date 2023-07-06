Холероподобную микрофлору нашли в реке Темерник в Ростове-на-Дону

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 120 0

Жителей региона призвали соблюдать правила личной гигиены в целях предупреждения распространения острых кишечных инфекций.

Холероподобную микрофлору нашли в реке Темерник в Ростове-на-Дону

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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В Управлении Роспотребнадзора по Ростовской области сообщили о нахождении холероподобной микрофлоры в реке Темерник. Сведения были получены в рамках проведенного исследования поверхностных водоемов в регионе.

Мониторинг рек и озер был проведен на фоне установившейся в области жары и обильных осадков. Уточняется, что обнаженное микробное загрязнение является типичным для данного времени года и географически обусловлено.

В целях предотвращения рисков до завершения полного комплекса исследований были предприняты меры противоэпидемического и профилактического характера, такие как запрет на ловлю рыбы, купание в водоеме и спользование воды из него.

В городе было проведено заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, ее члены утвердили необходимые меры, направленные на недопущение распространения инфекции. Уточняется, что ситуация находится под контролем и оценивается как стабильная.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Тыве выявлен пятый случай заражения сибирской язвой.

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