Встреча Путина и губернатора Ставрополья Владимирова. Главное

В частности, президент поручил обратить особое внимание на социальную сферу.

Выращивать картошку лучше, чем в Белоруссии, пообещал сегодня Владимиру Путину губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Рабочая встреча прошла в Кремле.

Оценив успехи региона в сельском хозяйстве, президент поручил обратить особое внимание на социальную сферу. И прежде всего — повысить доступность медицины и открыть больше школ.

Активно развиваются и курортные зоны. В Пятигорске, Кисловодске, Железноводске и Ессентуках скоро появятся новые санатории, которые смогут принять более 40 тысяч туристов.