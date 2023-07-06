Встреча Путина и губернатора Ставрополья Владимирова. Главное

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Путин встретился в Кремле с губернатором Ставрополья Владимировым

Фото, видео: Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В частности, президент поручил обратить особое внимание на социальную сферу.

Выращивать картошку лучше, чем в Белоруссии, пообещал сегодня Владимиру Путину губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Рабочая встреча прошла в Кремле.

Оценив успехи региона в сельском хозяйстве, президент поручил обратить особое внимание на социальную сферу. И прежде всего — повысить доступность медицины и открыть больше школ.

Активно развиваются и курортные зоны. В Пятигорске, Кисловодске, Железноводске и Ессентуках скоро появятся новые санатории, которые смогут принять более 40 тысяч туристов.

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