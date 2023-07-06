«Очень быстро произошло»: сын Андрея Краско о смерти матери Мириам Александрович

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 12 0

Ян Александрович-Краско: Мириам Александрович умерла в больнице от остановки сердца

Фото, видео: Facebook* / miriam.aleksandrowicz; Instagram* / aleksandrowicz.krasko; 5-tv.ru

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На здоровье актрисы сказалась перенесенная болезнь.

Сын российского актера Андрея Краско и артистки Мириам Александрович поделился подробностями о смерти матери, актер Ян Александрович-Краско в беседе с 5-tv.ru не мог найти слов, частично из-за невероятной боли утраты самого близкого человека.

«Это произошло вчера в больнице, сердце не выдержало. Раньше была болезнь легких. Хотели ее ввести в фармакологическую… Слов не хватает…» — рассказал актер.

Сын Краско спустя какое-то время собрался и продолжил.

«Была болезнь легких, дошло до пневмонии, хотели, чтобы она вошла в фармакологическую… (Кому — Прим. ред.) Чтобы заснула, сделать трахеотомию, но этого не получилось. Сердце не выдержало и она отошла. Это очень быстро произошло, за месяц где-то», — добавил артист.

Похоронят Мириам Александрович в Варшаве вместе с ее матерью и вторым мужем Яцеком Чиж.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит с Иваном Краско после госпитализации.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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