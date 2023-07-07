Обжигающий день: китайский совет дня на пятницу, 7 июля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 7 июля?

В день Ивана Купалы энергии будут очень горячими и обжигающими – в силе в этот день царство Ян Огня. Плюс по китайскому календарю еще ожидается смена месяца, а значит - и базовых энергий. Покоя и организованности лучше не ждать. Вообще в такие периоды, когда вокруг все шатается и мало что зависит, лучше всего сбегать куда-нибудь на природу или в искусство.

Совет дня: побалуйте себя прекрасным – сходите на концерт, в театр, посетите музей или другую обитель красоты. Глядишь, душа и воспарит, а ум, наконец, успокоится. А лучше всего устроить коллективный поход за искусством – день очень благоприятен для того, чтобы наслаждаться общением с друзьями и близкими.

Предостережение дня: не стройте на пятницу жесткое расписание, оно может быть нарушено по независящим от вас причинам. Из дел лучше выбрать максимально обычные, рутинные.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.