Обжигающий день: китайский совет дня на пятницу, 7 июля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 13 0

День благоприятен для расхламления — избавьтесь от всего, что больше не приносит вам пользы.

Обжигающий день: китайский совет дня на пятницу, 7 июля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 7 июля?

В день Ивана Купалы энергии будут очень горячими и обжигающими – в силе в этот день царство Ян Огня. Плюс по китайскому календарю еще ожидается смена месяца, а значит - и базовых энергий. Покоя и организованности лучше не ждать. Вообще в такие периоды, когда вокруг все шатается и мало что зависит, лучше всего сбегать куда-нибудь на природу или в искусство. 

Совет дня: побалуйте себя прекрасным – сходите на концерт, в театр, посетите музей или другую обитель красоты. Глядишь, душа и воспарит, а ум, наконец, успокоится. А лучше всего устроить коллективный поход за искусством – день очень благоприятен для того, чтобы наслаждаться общением с друзьями и близкими.   

Предостережение дня: не стройте на пятницу жесткое расписание, оно может быть нарушено по независящим от вас причинам.  Из дел лучше выбрать максимально обычные, рутинные.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

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Обжигающий день: китайский совет дня на пятницу, 7 июля

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