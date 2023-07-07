Какие люди в первую очередь могут оказаться «узниками» лечебницы и есть ли шансы вернуться оттуда нормальным человеком?

Психиатрическая больница в понимании обычного человека — место страшнее тюрьмы. Во многом эти представления сформированы благодаря художественной литературе и кинематографу, где режиссеры очень постарались передать весь ужас происходящего. А он даже не столько в людях, тронувшихся умом, а в методах и обстоятельствах, при которых больной оказывается в лечебнице. Принуждение — вот оно одно из самых страшных слов для человека во всех смыслах.

Неужели в реальной жизни все обстоит так же, как в кино? Больного берут под руки и увозят в лечебницу, откуда почти нет шансов вернуться нормальным человеком? В каких случаях происходит принудительная госпитализация и так ли она страшна, как ее малюют? На эти вопросы в эксклюзивном интервью шеф-редактору сайта 5-tv.ru Виктории Бочаровой ответил главный врач ГБУЗ МО Психиатрическая больница № 8, кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психиатр-нарколог и гериатр Эдуард Слуцкин.

Во-первых, как сразу пояснил эксперт, важно понимать, что психиатрическая больница сегодня — это совсем не то заведение, каким оно было когда-то. Раньше лечебница и правда напоминала тюрьму, и задерживались там «узники» не на пару месяцев.

«Раньше действительно было так. Но сегодня курс лечения психически больного не должен превышать 60 дней. Это зависит, опять же, от разного типа заболеваний. Чаще всего больные находятся на стационарном лечении от 14 до 45 дней», — отметил психиатр.

Причем принудительная госпитализация — крайняя мера. Применяется она только в тех случаях, когда пациенты не осознают характер своих действий, не могут руководить ими и представляют опасность как для себя, так и для окружающих.

«Пациент должен осознавать характер своих действий, понимать, что с ним что-то не так и дать добровольное информированное согласие на лечение в психиатрическом стационаре. Но чаще всего, если больной поступает в остром состоянии, он не осознает ни характера своих действий и не может руководствоваться ими. Он даже может подписать историю болезни, поставить пять подписей — но фактически он не осознает происходящее реально», — подчеркнул эксперт.

В таких случаях, по его словам, собирается комиссия врачей и при необходимости принимает решение о ходатайстве перед судом о недобровольной госпитализации больного. Далее юридическая служба учреждения готовит документы для суда.

Причем заседания чаще всего проводятся в выездном порядке. В некоторых медицинских учреждениях даже предусмотрены специально отведенные помещения для процесса. Такие меры предусмотрены исключительно в интересах пациента. Они позволяют сохранить всю конфиденциальность о его проблемах со здоровьем и, соответственно, — репутацию в обществе. То есть остаются все шансы на нормальную жизнь после успешного лечения.

А вот при заседаниях в судах секрет больного может узнать весь свет. Дело в том, что зданий с отдельным входом и помещением для подобных процессов — единицы.

«Представьте: больного в пижаме привозят в суд, где пациент пересекается с обычными людьми, а в толпе может оказаться сосед, сотрудник по работе и так далее. Все это впоследствии негативно скажется на судьбе данного человека, а самое главное — такие моменты способствуют распространению информации о пациенте, что является медицинской тайной», — объясняет ситуацию Слуцкин.

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Поэтому самое оптимальное решение — выездной суд. Проводится он с соблюдением всех процессуальных тонкостей, опять же в интересах больного. Обязательные участники процесса — прокурор и адвокат. Последний, если не согласен с вынесенным решением, может подать апелляцию в вышестоящую инстанцию.

«Данная процедура регламентирована Законом о психиатрической помощи, который был принят в 1992 году (статье 29-й, там есть три пункта — „а“, „б“ и „в“), согласно одному из этих пунктов назначается госпитализация, которая может быть до шести месяцев и более», — добавляет эксперт.

Но бывает, что полгода лечения для больного просто недостаточно. Это происходит по разным причинам. К примеру, пациенту не могут подобрать эффективную терапию из-за резистентности к препаратам. То есть, симптоматика не купируется. В таких случаях проводится повторная комиссия с дальнейшим судебным заседанием. Причем каждые 30 дней по истечении полугодовалого срока госпитализации человека. Следовать этим правилам тоже обязывает федеральное законодательство.

«Оказание медицинской помощи по профилю психиатрия и наркология жестко регламентировано законодательством РФ. Такого, чтобы больные лежали 10, 15, 20 лет, нет. Бывают случаи, когда больной лишен дееспособности, оформлен в социальные учреждения (интернат), уже имеет выраженный эмоционально-волевой дефект, дома находиться не может, себя не обслуживает, родственников не имеет — вот в таких случаях, пока мы ждем место в интернате, пациент временно может находиться в стационаре», — заключает врач.

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