«Для Алексея важны три вещи»: какую ошибку допускают избранницы рэпера Гуфа

Личная жизнь артиста богата на громкие романы и порой неадекватные поступки. Но, по мнению бьюти-эксперта Марьяны Авакян, виновен в них не только рэпер, но и находящиеся рядом спутниц.

Заявление супруги рэпера Гуфа Юлии Королевой о том, что она в ближайшее время намерена подать на развод, заставило изрядно понервничать фанатов исполнителя. Ведь если это случится, то станет для знаменитости вторым неудавшимся браком. Однако в беседе с dni.ru его знакомая, бьюти-эксперт Марьяна Авакян объяснила — в семейных передрягах виноват не только рэпер, но и его спутницы. Ведь они все делали и делают одну и ту же ошибку.

Как пояснила Авакян, артист — человек свободолюбивый. При этом он никогда не скрывал, что является плохим парнем. Именно такой образ якобы делает его популярным не только как артиста, но и среди представительниц прекрасного пола.

«Гуф — это воплощение ангела и демона в одном лице. Сколько в нем тепла, столько и холода, добра и зла, спокойствия и гнева. Его нельзя менять, нельзя ломать и подстраивать — вы убиваете в нем Гуфа. Убиваете того, кого любят миллионы! Хотите с ним жить дружно, позвольте ему оставаться собой!» — заявила эксперт.

При этом Авакян предупредила бывших и, возможно, будущих избранниц рэпера, чтобы они не пытались изменить его, поменять. Ведь если человек изменится, то у него поменяются взгляды на жизнь и, вероятно, спутница рядом его покажется уже не такой милой и интересной.

«Для Алексея важны три вещи: дети, музыка, свобода. Свобода не означает развод или быть одному вовсе. Он просто хочет быть собой. Раз уж выбрали его в мужья, бывшие и настоящие, смеритесь», — заключила бьюти-эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего супруга рэпера Гуфа решила подать на развод.