В России с 1 августа проиндексируют утилизационный сбор на автомобили

В России проиндексируют утилизационный сбор на легковые и легкие коммерческие автомобили, грузовики и автобусы. Мера начнет действовать уже с 1 августа, следует из постановления правительства РФ.

В Минпромторге уточнили, на сколько увеличится ставка:

на легковые автомобили — в 1,7-3,7 раза;

на легкие коммерческие автомобили — в 2,5-3,4 раза;

на грузовые автомобили — в 1,7 раза;

на автобусы — в 2,2-4,8 раза;

на электробусы — в 8,7 раза.

Кроме того, утилизационный сбор будет распространяться как на новые, так и на б/у автомобили, а также на всех, кто ввозит транспорт в страну для перепродажи в течение одного года. При этом мера не коснется физлиц, привозящих в Россию авто с объемом двигателя до трех литров для личного пользования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России начали производить антиблокировочные системы (ABS) и электронные системы динамической стабилизации (ESP) для автомобилей. Первое такое производство было запущено в Костроме.