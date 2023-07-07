В России с 1 августа проиндексируют утилизационный сбор на автомобили

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 49 0

Какой транспорт это затронет? Подпадут ли под меру физические лица?

В России с 1 августа проиндексируют утилизационный сбор на автомобили

Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин

Читайте нас в: Дзен Новости

В России проиндексируют утилизационный сбор на легковые и легкие коммерческие автомобили, грузовики и автобусы. Мера начнет действовать уже с 1 августа, следует из постановления правительства РФ.

В Минпромторге уточнили, на сколько увеличится ставка:

  • на легковые автомобили — в 1,7-3,7 раза;
  • на легкие коммерческие автомобили — в 2,5-3,4 раза;
  • на грузовые автомобили — в 1,7 раза;
  • на автобусы — в 2,2-4,8 раза;
  • на электробусы — в 8,7 раза.

Кроме того, утилизационный сбор будет распространяться как на новые, так и на б/у автомобили, а также на всех, кто ввозит транспорт в страну для перепродажи в течение одного года. При этом мера не коснется физлиц, привозящих в Россию авто с объемом двигателя до трех литров для личного пользования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России начали производить антиблокировочные системы (ABS) и электронные системы динамической стабилизации (ESP) для автомобилей. Первое такое производство было запущено в Костроме.

+22° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
92.57
2.23 100.72
2.31
Горячая Земля июля тормозит дела: китайский гороскоп на неделю с 10 по 16...

Последние новости

16:57
Срезало крышу: лихач влетел в грузовик во время погони с участием ДПС
16:44
«Взрыв жары» надвигается на несколько регионов России: что будет с погодой
16:38
По факту нападения на адвоката Елену Пономареву возбуждено уголовное дело
16:31
По нескольким направлениям: в Киеве проходят учения на случай радиационной угрозы
16:20
Политика открытых дверей: почему Турция не может одобрить вступление Швеции в НАТО
16:19
Ему продали — он умер: раскрыта причина смерти внука Роберта Де Ниро

Сейчас читают

«Хочет отнять у нас дом»: потомки Федора Шаляпина объявили самозванцем Прохора Шаляпина
Названы предварительные дата и место похорон единственного сына Хитяевой
Сгорел мгновенно: названа истинная причина смерти сына звезды «Тихого Дона» Хитяевой
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео