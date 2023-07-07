Кириенко обратился к педагогам на мероприятии арт-кластера «Таврида»

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Среди участников — учителя, руководители творческих студий, режиссеры и актеры молодежных и детских театров.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Летняя смена не для детей, а для их молодых наставников прошла в арт-кластере «Таврида». Это была настоящая арт-школа с тренингами, мастер-классами и обменом идей в сфере новаторской педагогики.

Среди участников — учителя, руководители творческих студий, режиссеры и актеры молодежных и детских театров. На закрытии смены выступил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Мечта, она передается заражением, она передается только от человека к человеку, никак по-другому. И для того, чтобы передать мечту, надо самому мечтать для того, чтобы передать веру, надо самому верить. <…> И я хочу и попросить, и пожелать вам, чтобы вот эта смелость творчества, смелость мечты, которая горит в ваших сердцах, чтобы она передавалась вашим ученикам», — отметил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Северной Осетии состоялся Международный турнир по вольной борьбе «Сила России».

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Кириенко обратился к педагогам на мероприятии арт-кластера «Таврида»

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