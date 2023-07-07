В Северной Осетии состоялся Международный турнир по вольной борьбе «Сила России»

Международный турнир по вольной борьбе среди юношей «Сила России» состоялся в Северной Осетии в рамках одноименного Всероссийского спортивного марафона. Об этом сообщила пресс-служба организаторов.

Уточняется, что участие в соревнованиях, которые состоялись по инициативе депутата Госдумы, трехкратного Олимпийского чемпиона Артура Таймазова и при поддержке Клуба вольной борьбы Taymazov Team, приняли команды из Армении, Северной Осетии, Дагестана, Краснодарского края, Чечни и Кабардино-Балкарии.

«Решение провести такие соревнования в рамках спортивного марафона „Сила России“ стало не случайным. Вольная борьба — особый вид спорта для Осетии. И поэтому у нас действительно получился настоящий праздник, который объединил и спортсменов, и гостей республики и всех любителей борьбы», — отметил Таймазов.

Депутат добавил, что спортсмены показали настоящее мастерство, проявили себя и порадовали зрителей зрелищными схватками. По итогам — турнир в общекомандном зачете выиграла североосетинская команда Taymazov Team, на втором месте расположились спортсмены из Чечни, а на третьем — из Дагестана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Союз смешанных единоборств России исключил из своего состава Амурскую федерацию ММА.