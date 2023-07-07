Скончался создатель первого реалити-шоу в России Григорий Любомиров

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 47 0

Телевизионному деятелю было 69 лет.

Скончался создатель первого реалити-шоу в России Григорий Любомиров

Фото: фото из открытых источников

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Умер создатель первого российского реалити-шоу Григорий Любомиров. Сердце режиссера и сценариста остановилось на 70-м году жизни. Печальное известие сообщили на сайте Союза кинематографистов России.

​«Гильдия продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России выражает соболезнования его родным и близким. Церемония прощания с Любомировым состоится 8 июля в Николо-Архангельском крематории», — сказано в сообщении.

Григорий Любомиров родился в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). Окончил философский факультет Ленинградского государственного университета и аспирантуру Института международного рабочего движения. В кинематограф попал в середине 1980-х. В 1990-е годы окончил школу FEMIS в Париже. С того момента начал применять полученные знания и навыки режиссера на российском телевидении.

Был режиссером и сценаристом программы «Куклы», а в последствие создал первое российское реалити-шоу — «За стеклом». Позднее он отмечал, что его творение по степени искренности стало лучшим, чем-то, что потом было придумано и показано зрителю.

Помимо реалити-шоу он снял множество документальных фильмов, среди которых «Импичмент по-русски», «Маски сокитов», «Тайны посвящения» и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актрисы из сериалов «Ментовские войны» и «Винтовая лестница» Иды Добыш.

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