Умерла актриса из сериалов «Ментовские войны» и «Винтовая лестница» Ида Добыш

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

О смерти актрисы стало известно только сейчас, хотя скончалась она 30 июня.

Умерла актриса из сериалов «Ментовские войны» и «Винтовая лестница» Ида Добыш

Фото: Кадр из сериала "Последнее путешествие Синдбада" 2007

Читайте нас в: Дзен Новости

Российская актриса кино и сериалов Ида Добыш умерла в конце июня. Информация об этом появилась на портале Кино-Театр. Ру. Также эту информацию сообщает «Российская газета».

Известно, что актриса умерла 30 июня, но причины ее смерти остаются неизвестны. Сообщения о ее смерти начали появляться только спустя несколько дней после смерти.

Актриса известна в основном по ярким ролям в российских сериалах. Зачастую они были эпизодическими, но запоминающимися. В различных проектах Ида Добыш начала сниматься только уже в преклонном возрасте. Она дебютировала на экране в 2003 году в возрасте 68 лет в эпизодической роли в многосерийной комедийной мелодраме «Не ссорьтесь, девочки!».

Всего актриса успела снятся в шести довольно крупных проектах: «Не ссорьтесь, девочки!», «Последнее путешествие Синдбада», «Эра Стрельца», «Гончие», «Ментовские войны», а также сыграла с Инной Чуриковой в детективном сериале «Винтовая лестница».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер из картины «Война и мир» Владимир Приходько умер в Харьковской области.

+24° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
90.34
0.79 98.41
0.67
С норовистой лошадью дел лучше не иметь: китайский совет дня на среду, 5 ...

Последние новости

20:46
В Москве умер актер Театра им. Вахтангова Алексей Кузнецов
20:38
«Возникают риски»: как поездка в авто с открытыми окнами может привести к онкологии
20:24
Появились кадры обысков в особняке и офисе главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина
20:20
Враги потенции: какие продукты опасны для мужского здоровья
20:11
В результате взрыва в Шевченковском райсуде Киева пострадали два человека
20:05
Путин обсудил с Любимовой восстановление культурных объектов в новых регионах

Сейчас читают

Полная гармония: какие принципы помогут достигнуть баланса между работой и личной жизнью
Китч и дурновскусие: как выглядит скандальная могила умершего 15 лет назад Танича
«Зашли слишком далеко»: денацификация Украины коснется и Владимира Зеленского
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео