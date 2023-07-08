Более 20 человек из разных уголков РФ будут бесплатно обучаться в Театральной школе Олега Табакова

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 19 0

Художественный руководитель Школы Владимир Машков последовал словам Олега Табакова, который призывал искать настоящие таланты в глубинках.

Более 20 человек из разных уголков РФ будут бесплатно обучаться в Театральной школе Олега Табакова

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Московская театральная школа Олега Табакова завершила приемную кампанию, по результатам которой были отобраны 26 человек для дальнейшего бесплатного обучения. Об этом сообщили 5-tv.ru в пресс-службе учебного заведения.

Будущих студентов искали в Новосибирске, Перми, Оренбурге, Туле, Комсомольске-на-Амуре, Великом Новгороде, Ижевске, Донецке, Барнауле, Ставрополе, Москве, Екатеринбурге, Кемерово, Иваново, Красноярском крае, Хабаровске, Махачкале.

«Это только начало — поступить сложно, но учиться еще сложнее, потому что актерская профессия требует познания самого себя и всего вокруг, двигаясь к постоянно достигаемой, но никогда не достижимой цели», — отметил художественный руководитель Школы Владимир Машков.

К слову, Театральная школа Табакова — единственное учебное заведение, в котором проводится экспериментальная программа — после пяти лет выпускники Школы получают диплом о высшем образовании при поступлении после 9 и 10 класса. С первого курса все студенты уникального образовательного учреждения выходят на сцену Театра Олега Табакова вместе со своими педагогами, за счет чего приобретают еще больше знаний и опыта.

Набор проводится один раз в два года. Следующий запланирован на 2025 год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как абитуриенты штурмовали Театральную школу Олега Табакова весной.

Более 20 человек из разных уголков РФ будут бесплатно обучаться в Театральной школе Олега Табакова

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Московская театральная школа Олега Табакова

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Московская театральная школа Олега Табакова

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Московская театральная школа Олега Табакова

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