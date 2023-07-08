В Шебекино приостановлены восстановительные работы из-за атак ВСУ

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 26 0

Губернатор Белгородской области рассказал, как долго будет длиться пауза.

В Шебекино приостановлены восстановительные работы из-за атак ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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В Шебекино приостановлены восстановительные работы из-за атак со стороны украинских террористов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, как долго будет длиться пауза.

«После ночных событий в Шебекино приняли решение на два дня объявить выходные для наших строителей, которые занимаются восстановлением города. И приостановим возвращение жителей из пунктов временного размещения», — написал глава региона в личном Telegram-канале.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ атаковали Донецк и Светлодарск ночью.

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