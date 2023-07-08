Эрдоган отреагировал на отсутствие конкретной даты встречи с Путиным

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 2 648 0

В Кремле отметили, что президент России не планировал никаких встреч с коллегой в ближайшее время.

Эрдоган отреагировал на отсутствие конкретной даты встречи с Путиным

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в конце лета, пишет ТАСС. Такое заявление он сделал, прокомментировав сообщение Кремля о том, что в ближайшее время Путин не планирует никаких встреч.

«Вчера мы принимали президента Украины [Владимира] Зеленского, а в августе, надеюсь, встретимся с господином Путиным. Мы пытаемся защитить нашу страну от негативных последствий конфликта, который длится уже полтора года», — подчеркнул Эрдоган в ходе выступления на митинге в Байбурте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве заявили о «неопределенности» касательно переговоров Путина с Эрдоганом.

Известно, что турецкий лидер намеревался обсудить с Путиным детали продолжения зерновой сделки. Эрдоган надеялся встретиться с президентом РФ в самое ближайшее время. По официальным данным, срок действия договоренностей заканчивается 17 июля.

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