Пашинян анонсировал переговоры с Путиным 3 декабря

Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве 3 декабря. Об этом сообщила информационная служба 1Lurer.

«Предварительно договорились, что 3 декабря я совершу рабочий визит в Москву, проведу встречу и переговоры с президентом РФ, <…> чтобы обсудить текущие вопросы», — заявил Пашинян.

В конце года у армянского премьера запланированы и другие международные встречи. Так, 11–12 декабря пройдет заседание Евразийского межправительственного совета, в котором примут участие главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Кроме того, в конце месяца в Санкт-Петербурге состоятся переговоры лидеров стран ЕАЭС и СНГ.

Последняя личная встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна состоялась 1 сентября 2026 года в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Тогда стороны обсудили двусторонние отношения, членство Армении в ЕАЭС и возможное сближение республики с Евросоюзом.

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