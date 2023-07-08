В ХМАО ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 20 0

Сейчас на территории автономного округа действуют 39 лесных пожаров.

В ХМАО ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Mikhailov

Читайте нас в: Дзен Новости

На всей территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ввели режим чрезвычайной ситуации. Причиной стали лесные пожары. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в своем Telegram-канале.

«В Белоярском районе с 6 июля введен режим чрезвычайной ситуации, с 7 июля — в лесах Октябрьского, Березовского районов. С 8 июля ввожу режим чрезвычайной ситуации на территории всего автономного округа», — написала глава региона в своем сообщении.

Комарова отметила, что 8 июля в 15:00 (13:00 по московской области) на территории ХМАО действуют 39 лесных пожаров, которые распространились на площадь 9114,18 гектара. Пять ландшафтных — на площади 599 гектара.

Сейчас с огнем борются 573 спасателя. Среди них сотрудники Авиалесоохраны, МЧС и волонтеры. Также противостоять пожарам помогают соседние регионы.

Ранее 5-tv.ru писал, как удар молнии поджег лес на Камчатке.

+20° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
91.69
-0.88 99.82
-0.90
Горячая Земля июля тормозит дела: китайский гороскоп на неделю с 10 по 16...

Последние новости

22:00
В США досрочно освободят самую юную последовательницу маньяка Мэнсона
21:46
Пропавшую после ссоры с мужем молодую мать нашли мертвой в лесу на Урале
21:26
В ХМАО ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
21:12
Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева вышла замуж
20:58
Яна Рудковская поздравила сыновей с окончанием МГИМО: «Моя гордость и опора»
20:52
Кириенко открыл форум «Истоки» и одноименный молодежный центр в Псковской области

Сейчас читают

Зеленский заявил о возвращении на Украину командиров «Азова»*
Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией
«Категорически против»: почему Агурбаш не приемлет экстрим в жизни детей
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео