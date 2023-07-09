На федеральном уровне: Пятый канал продолжает традиции Ленинградского телевидения

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Пятый канал продолжает традиции Ленинградского телевидения

Фото, видео: 5-tv.ru

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Что изменилось за эти десятилетия? Одно остается неизменным — мы продолжаем оперативно рассказывать о самом важном не только в России, но и в мире.

В начале июля мы на Пятом канале обязательно вспоминаем одну важную дату — 7 июля 1938 года состоялась первая трансляция Ленинградского телевидения. Тот телеэфир длился всего несколько минут, о нем мало что известно. Сохранилось единственное фото. Знаем, что выступала певица Монахова.

Но по сути был дан старт тому самому традиционному электронному телевидению в России, к которому мы привыкли — с внятной картинкой, с кинескопами, с возможностью прямых трансляций. До этого и в Ленинграде, и в Москве работало механическое телевидение, которое считалось приложением к радио, так что дикторы обращались «Товарищи радиозрители». Декораций практически не было — стол, стул для диктора, микрофон. Для музыкального сопровождения могли вкатить в кадр рояль.

Картинка едва различима — встудии было очень жарко из-за многочисленных ламп, но каков эффект! Технологический рывок. Сколько их было потом — первая прямая трансляция с площади, первый «цветной эфир», первый межконтинентальный телемост. И все из Ленинграда, где работал Всесоюзный НИИ телевидения.

Сейчас мы можем не только показывать то, что происходит, но и дополнять реальность. Это «киношная технология», доработанная миром компьютерных игр. И вопрос ее применения — вопрос целесообразности. Раньше говорили, что «гичего не будет»: ни кино, ни театра, ни книг, ни газет — одно сплошное телевидение». Однако сейчас ТВ пугают всепоглощяющим интернетом. Но по факту, сейчас у каждой индустрии своя ниша и свой зритель.

Телевидение это не просто один из способов передачи сигнала на расстояние — это целый мир, со своими героями, своей историей и своим духом. Мы гордимся тем, что принадлежим этому удивительному миру и на Пятом канале продолжаем традиции Ленинградского телевидения. Все подробности в репортаже нашего корреспонеднта Максима Облендера.

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На федеральном уровне: Пятый канал продолжает традиции Ленинградского телевидения

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