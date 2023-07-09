Григорий Лепс назвал причину ухода из шоу «Голос»

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Рита Миронова
Рита Миронова 53 0

Григорий Лепс объяснил свой уход из шоу «Голос» тяжелым графиком гастролей

Григорий Лепс назвал причину ухода из шоу «Голос»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Народный артист РФ участвовал в музыкальном проекте на протяжении двух сезонов. Почему он решил внезапно оставить кресло наставника?

Народный артист РФ Григорий Лепс признался, что всегда относился скептически к своему участию в музыкальном проекте «Голос». Подробнее о причинах своего ухода из проекта он рассказала в эфире шоу Татьяны Навки.

«Довольно скептично относился к тому, что меня туда пригласили», — отметил певец.

Однако на протяжении двух сезонов шоу он решился стать наставником для участников. Как он сам сказал, стало интересно участвовать. Спустя время уйти все-таки пришлось, но не из-за скептических взглядов, а из-за тяжелого гастрольного графика.

«Больше не смог, просто потому что уже возраст, тяжелый гастрольный график», — рассказал он.

При этом, отметил артист, и после него проект был полон «великолепных» профессиональных людей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лепс заплатил миллион рублей бойцу, подбившему немецкий танк Leopard.

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