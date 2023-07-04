«Ответил за слова»: Лепс заплатил миллион рублей бойцу, подбившему немецкий танк Leopard
Григорий Лепс заплатил миллион рублей бойцу, подбившему немецкий танк Leopard
Фото: Новодережкин Антон / ТАСС
Артист сам сообщил о том, что вручил обещанный приз за героический поступок.
Народный артист РФ, певец Григорий Лепс сдержал свое слово и выплатил миллион рублей российскому военнослужащему, который подбил немецкий танк Leopard в зоне спецоперации на Украине. Об этом рассказал сам артист.
Он выложил видео, на котором солдат из спецподразделения Минобороны РФ с позывным «Веном» показывает пачку пятитысячных купюр.
«Я ответил за свои слова», — написал Лепс под видеороликом.
Также военнослужащий выразил благодарность всем инициаторам данной акции.
«Победа будет за нами. Враг будет разбит», — радостно заявил «Веном».
Впервые об этом заговорили в середине июня народные артисты РФ Григорий Лепс и Николай Басков. Они предложили выплачивать по миллиону рублей каждому военному, кто подобьет западные танки киевского режима. Такую инициативу поддержали и другие артисты, среди них — Александр Маршал, Виктория Дайнеко и Денис Майданов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уничтожившему танк Leopard бойцу Андрею Кравцову вручили премию.
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