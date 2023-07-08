По мнению дипломата, решение Вашингтона демонстрирует отчаяние и бессилие на фоне провала разрекламированного украинского «контрнаступления».

Решение США поставить кассетные боеприпасы Украине — это очередное проявление агрессивного антироссийского курса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

По словам дипломата, подобные действия Вашингтона направлены на затягивание конфликта и войну «до последнего украинца». Однако кассетные бомбы не повлияют на ход спецоперации, подчеркнула Захарова.

«Передача кассетных боеприпасов — жест отчаяния и свидетельство бессилия на фоне провала разрекламированного украинского „контрнаступления“», — говорится в заявлении.

Захарова также указала на опыт применения кассетных боеприпасов на Ближнем Востоке и в других странах, который свидетельствует, что элементы этих бомб могут долго оставаться неразорвавшимися и детонировать уже по завершении боевых действий.

Накануне в США объявили о решении передать Украине кассетные боеприпасы. В Белом доме признали, что применение таких снарядов несет риски для мирного населения, однако Вашингтон утверждает, что Киев будет использовать эти боеприпасы на своей территории, минимизируя все риски для населения.

Президент США Джо Байден оправдал, в свою очередь, отправку Украине кассетных боеприпасов нехваткой обычных снарядов у Киева и самого Вашингтона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер назвал кассетные боеприпасы бесполезными для украинских боевиков, ведь российская армия находится в обороне в окопах.