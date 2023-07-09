Делегация во главе с Валентиной Матвиенко прилетела в Китай

Делегация российских парламентариев во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко прилетела в Китай. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

У трапа Матвиенко встретил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи и другие представители страны. Также Матвиенко в качестве приветствия вручили пышный букет цветов.

Ожидается, что в ходе визита парламентарии примут участие в заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания и Всекитайского собрания народных представителей.

В марте председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с трехдневным визитом в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. В аэропорту Внуково его встречали с оркестром и почетным караулом. По итогу визита председателя КНР было достигнуто немало соглашений, в том числе по новому проекту газопровода «Сила Сибири-2».

Как писал 5-tv.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров позднее заявил, что встреча Путина с Си Цзиньпином стала важнейшей вехой в современности истории отношений между двумя странами.