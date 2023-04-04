Десять часов лицом к лицу: Лавров объяснил важность переговоров Путина и Си Цзиньпина

Визит лидера КНР в Москву всколыхнул Запад не на шутку.

Встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве стала важнейшей вехой в современности истории отношений между двумя странами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В общей сложности главы государств общались порядка десяти часов.

«Значимость подобных личных контактов в продвижении всего комплекса двусторонних связей трудно переоценить. Как отметил Путин, обмен мнениями прошел «в теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере», — рассказал министр в интервью aif.ru.

В ходе встречи двух лидеров была отмечена важность продолжения тесной внешнеполитической координации. Стороны пришли к единому мнению — у Запада нет желания общаться с другими странами равноправно.

«Выступаем против применения методов санкционного давления и других инструментов недобросовестной конкуренции», — отметил Лавров.

Кроме того, лидер КНР подтвердил взвешенную позицию по украинскому конфликту. Подходы двух стран созвучны.

«Особенно в части необходимости обеспечить равную и неделимую безопасность для всех стран в Европе и в мире в целом. Пока же мирный процесс тормозится Киевом и его западными кураторами», — добавил он.

Си Цзиньпин прибыл с трехдневным визитом в Россию по приглашению Владимира Путина в конце марта. В аэропорту Внуково его встречали с оркестром и почетным караулом. По итогу визита председателя КНР было достигнуто немало соглашений, в том числе по новому проекту газопровода «Сила Сибири — 2».

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