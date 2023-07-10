Пушков оценил идею принимать Украину в НАТО по частям

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 19 0

Пушков оценил предложение экс-генсека НАТО принимать Украину в альянс по частям

Пушков оценил идею принимать Украину в НАТО по частям

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Российский сенатор указал, что Запад находится в «сложном положении».

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена о возможности приема Украины в альянс частями.

«Замысел принимать Украину в НАТО частями, о чем теперь рассуждает и бывший генсек НАТО Расмуссен, отражает сложное положение, в которое попали сторонники приема Украины в альянс», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что подобная процедура даже не предусмотрена законодательством блока.

Прежде президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что у украинской стороны появятся гарантии безопасности от ряда стран на саммите альянса 11 — 12 июля. При этом президент США Джо Байден заявил, что у альянса нет единого ответа по вопросу принятия Незалежной в НАТО, на чем постоянно настаивает Киев.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби же считает, что власти Киева пока не выполнили требования для вступления в НАТО, поэтому говорить о возможности ее принятия в блок пока не имеет смысла.

Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11–12 июля. Генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что по ее итогам будет утвержден многолетний план военной поддержки Киева.

Ранее, писал 5-tv.ru, экс-генсек НАТО не исключил принятия Украины в альянс «частями».

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