Экс-генсек НАТО не исключил принятия Украины в альянс «частями»

Украину можно принимать в НАТО частями. С таким заявлением выступил бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен в интервью немецкой медиагруппе RND.

По его словам, это «все сложно», но такие действия будут зависеть от решений Украины.

«Но это, в любом случае, не является невозможным. И это может оказать стабилизирующий эффект на всю Европу», — ответил Расмуссен на вопрос журналиста о вероятности вступления Украины поэтапно.

Также экс-генсек НАТО сравнил это с принятием Западной Германии в альянс в 1955 году, однако признал, что здесь «есть множество отличий». Политик считает, что можно было бы договориться со странами-участниками блока о том, чтобы обязательства по оказанию помощи согласно пятой статье устава НАТО о коллективной обороне выполнялись только в том случае, если нападение было совершено на те части территории Украины, на которых власти на текущий момент обладают фактической суверенной властью.

По мнению Расмуссена, подобное решение «покажет Украине быстрый путь к членству» в НАТО.

«Если мы начнем все это сейчас в Вильнюсе, то уже на следующем саммите НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года можно будет направить Киеву официальное приглашение присоединиться к альянсу», — считает он.

Шольц против: Германия не хочет вступления Украины в НАТО

Саммит пройдет уже 11–12 июля, в нем примут участие лидеры стран альянса, включая президента США Джо Байдена. При этом прежде советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите.

Ранее, писал 5-tv.ru, Эрдоган и Байден обсудили членство Украины и Швеции в НАТО.