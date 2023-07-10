Подросток в Перми поджег 15-летнюю подругу из-за конфликта

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Полина Долгова
Полина Долгова 27 0

Пострадавшая была госпитализирована с ожогами тела. Что могло стать причиной ссоры?

Подросток в Перми поджег 15-летнюю подругу из-за конфликта

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Zurab_Javakhadze

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Подросток поджег свою 15-летнюю школьницу из-за конфликта. Пострадавшая была госпитализирована с обширными ожогами.

«По версии следствия, потерпевшая на почве конфликта со своим знакомым, который также являлся несовершеннолетним, получила тяжелые травмы в виде ожогов тела», — говорится в сообщении в Telegram-канале прокураторы Пермского края.

В каком сейчас состоянии находится пострадавшая — неизвестно.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Ход расследования обстоятельств случившегося взят на контроль прокуратуры.

Подозреваемый, который также является несовершеннолетним, был задержан. В настоящее время решается вопрос о его заключении под стражу.

При этом по данным KP.RU, подростков было несколько. Издание пишет, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, что они употребляли алкогольные напитки. В состоянии опьянения изнасиловали эту знакомую, после чего попытались ее сжечь. Бросили девочку на железнодорожных путях. Ее заметил машинист проезжающего поезда и тут же вызвал полицейских и медиков. Официального подтверждения этому на текущий момент нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подросток пытался сжечь 15-летнюю подругу в Пермском крае.

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