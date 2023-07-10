В России повысят минимальный размер оплаты труда вдвое

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 38 0

Уже к 2030 году минимальная зарплата в номинальном выражении должна вырасти вдвое.

В России повысят минимальный размер оплаты труда вдвое

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Российские власти планируют к 2030 году увеличить минимальную зарплату в номинальном выражении вдвое. Это будет связано с поручением президента Владимира Путина по увеличению МРОТ.

«Минтруд России по поручению президента представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей с 1 января 2024 года», — передают «Известия».

Более того, власти планируют, что уже к 2030 году минимальный размер зарплаты в номинальном выражении вырастит в два раза в сравнении с 2023 годом

Прежде Владимир Путин заявил, что уровень минимального размера оплаты труда необходимо повысить на 18,5% с 1 января 2024 года.

Об этом глава России рассказал в ходе экономического форума в Санкт-Петербурге. Кроме того, в России наблюдается рост зарплат при сильном дефиците кадров. Такие данные в открытом доступе у Центробанка.

По подсчетам ЦЭМИ РАН, чтобы увеличить МРОТ вдвое к 2023 году необходимо около 2,4 триллионов рублей. Данная сумма может быть получена за счет прогрессивного налогообложения и средств Фонда национального благосостояния страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что депутат Сокол потребовал разобраться с зарплатами учителей в Хакасии.

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