На все — три дня: депутат Сокол потребовал разобраться с зарплатами учителей в Хакасии

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 28 0

Депутат Сокол потребовал разобраться с зарплатами учителей в Хакасии

На все — три дня: депутат Сокол потребовал разобраться с зарплатами учителей в Хакасии

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Кандидат на пост главы региона указал на большие проблемы, о которых все боялись говорить.

Ситуация в зарплатами педагогов в Республике Хакасия вызывает большие вопросы. От людей постоянно поступают жалобы. В связи с этим депутат Госдумы, кандидат на пост главы региона Сергей Сокол потребовал от правительства Хакасии разобраться с вопросом недоплат за три дня. В противном случае — пообещал направить письмо в Генпрокуратуру. 5-tv.ru ознакомился с текстом готово обращения на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

Сокол подчеркнул в документе, что получил жалобу на нарушение законодательства в сфере образования в Хакасии. Заявитель утверждал, что проблема кроется именно в ненадлежащем исполнении обязанностей со стороны представителей власти Республики.

«Игнорировать это просто невозможно. Подготовил письмо на имя генерального прокурора РФ Игоря Викторовича Краснова. Если правительство региона продолжит делать вид, что этот вопрос его не касается, направлю письмо в Генеральную прокуратуру и пеняйте на себя», — подчеркнул Сергей Сокол, прокомментировав решение в личном Telegram-канале.

Письмо датировано 6 июля. Правительство Хакасии пока никак не отреагировало на сообщение.

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