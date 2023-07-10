В России снизилось предложение на рынке аренды

В России с начала года вдвое сократилось предложение на рынке аренды жилья. Как выяснили «Известия», с началом нового делового сезона — в конце лета — цены на съемные квартиры могут подскочить на 15%.

Аналитики объясняют это тем, что часть арендодателей летом сняли свои объявления, чтобы сдать жилье подороже ближе к осени, когда закончится период отпусков. Кроме того, начали возвращаться многие наши соотечественники, уехавшие в прошлом году за границу.

Еще одна причина роста спроса на аренду жилья в крупных городах — многие компании отменяют возможность удаленной работы для сотрудников.