В России снизилось предложение на рынке аренды

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Аналитики связывают это с сезонными колебаниями рынка.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Moschenkov; 5-tv.ru

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В России с начала года вдвое сократилось предложение на рынке аренды жилья. Как выяснили «Известия», с началом нового делового сезона — в конце лета — цены на съемные квартиры могут подскочить на 15%.

Аналитики объясняют это тем, что часть арендодателей летом сняли свои объявления, чтобы сдать жилье подороже ближе к осени, когда закончится период отпусков. Кроме того, начали возвращаться многие наши соотечественники, уехавшие в прошлом году за границу.

Еще одна причина роста спроса на аренду жилья в крупных городах — многие компании отменяют возможность удаленной работы для сотрудников.

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