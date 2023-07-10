Джонни Депп может приехать в Россию, но не бесплатно

Когда голливудский актер посетит столицу необъятной? И чего он хочет взамен?

Джонни Депп собирается приехать в Россию. Правда, за это он хочет получить 370 тысяч долларов (33 миллиона 925 тысяч рублей — Прим. ред.). Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу группы «ЯМОРЕ».

Музыканты пытались договориться с Джонни Деппом и его командой с 2018 года, когда он выступил в «Олимпийском» в составе группы Hollywood Vampires. В 2020-м представители обеих сторон решили заняться творчеством совместно и создать песню вместе. Однако переговоры, длившиеся и без того долго, затянулись из-за судебных разбирательств Джонни Деппа и Эмбер Херд.

«Год назад — после победы в суде — мне написали, что он готов приехать», — рассказал изданию участник «ЯМОРЕ» Михаил Лисов.

По договору актер должен получить 370 тысяч долларов, а также экскурсию по маршруту Калининград — Зеленоградск — Куршская коса — Светлогорск — поселок Янтарный. Эта экскурсия в итоге значительно уменьшила сумму гонорара, который обсуждался изначально.

«Через две недели у нас видеозвонок с актером. Волнительно, конечно, хотя Джонни очень простой в общении, не строит из себя никого. Уже активно идет подготовка к его приезду, а осознание, что это все не сон, еще не пришло», — рассказал музыкант.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джонни Депп раздаст детям полученные от Эмбер Херд деньги.