Джонни Депп может приехать в Россию, но не бесплатно

|
Рита Миронова
Рита Миронова 32 0

Джонни Депп приедет в Россию за $370 тысяч

Джонни Депп может приехать в Россию, но не бесплатно

Фото: www.globallookpress.com / Rocco Spaziani

Читайте нас в: Дзен Новости

Когда голливудский актер посетит столицу необъятной? И чего он хочет взамен?

Джонни Депп собирается приехать в Россию. Правда, за это он хочет получить 370 тысяч долларов (33 миллиона 925 тысяч рублей — Прим. ред.). Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу группы «ЯМОРЕ».

Музыканты пытались договориться с Джонни Деппом и его командой с 2018 года, когда он выступил в «Олимпийском» в составе группы Hollywood Vampires. В 2020-м представители обеих сторон решили заняться творчеством совместно и создать песню вместе. Однако переговоры, длившиеся и без того долго, затянулись из-за судебных разбирательств Джонни Деппа и Эмбер Херд.

«Год назад — после победы в суде — мне написали, что он готов приехать», — рассказал изданию участник «ЯМОРЕ» Михаил Лисов.

По договору актер должен получить 370 тысяч долларов, а также экскурсию по маршруту Калининград — Зеленоградск — Куршская коса — Светлогорск — поселок Янтарный. Эта экскурсия в итоге значительно уменьшила сумму гонорара, который обсуждался изначально.

«Через две недели у нас видеозвонок с актером. Волнительно, конечно, хотя Джонни очень простой в общении, не строит из себя никого. Уже активно идет подготовка к его приезду, а осознание, что это все не сон, еще не пришло», — рассказал музыкант.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джонни Депп раздаст детям полученные от Эмбер Херд деньги. 

+19° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
91.69
-0.88 99.82
-0.90
Будьте благосклонны к смелым начинаниям: китайский совет дня на понедельн...

Последние новости

16:33
На Южном Урале стартовал четвертый этап ралли «Шелковый путь»
16:26
Собянин официально стал кандидатом на пост мэра Москвы
16:21
Джонни Депп может приехать в Россию, но не бесплатно
16:10
В «Ростехе» сообщили о серийном выпуске гиперзвукового комплекса «Кинжал»
15:55
«Мертвому припарка»: Гурулев оценил опасность кассетных бомб для ВС РФ
15:40
Двоих зрителей концерта «Ночных снайперов» оштрафовали за проукраинские лозунги

Сейчас читают

Родной сын Газманова разоткровенничался об отношениях со сводным братом
Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией
«Начинаешь спотыкаться»: Архипов откровенно рассказал о пьянстве во время концертов
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео