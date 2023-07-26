«Невыездная пока»: где Анжелика Агурбаш планирует отдыхать летом

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 379 0

Анжелика Агурбаш не может покинуть Россию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Певица признается, что на отдыхе рядом с ней не должно быть ни косметики, ни гламура.

Анжелика Агурбаш ограничена в передвижениях. О своих планах на лето певица эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на музыкальной премии телеканала ММТВ (Музыка Мода ТВ. — Прим. ред.) «Легенды и новые имена».

По признанию артистки, на данный момент времени ей небезопасно выезжать за территорию России, поэтому отдыхать летом она планирует исключительно в пределах страны.

«У меня есть небольшие проблемы с белорусскими органами, поэтому я невыездная пока. <…> Меня могут депортировать, потому что у меня было за последние три года уже четыре экстрадиции», — рассказала Агурбаш.

Певица собирается отправиться на Алтай и посетить город Байкальск, где хочет провести время без лишнего пафоса и гламура.

«Я хочу взять с собой любимые свои книги, никакой косметики, никакого гламура. Просто уютный свитер, носочки, шорты, футболки, вкусный чай и кофе. Вот и все, это для меня самый лучший отдых», — поделилась артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Анжелика Агурбаш не приемлет экстрим в жизни детей.

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