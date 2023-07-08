«Категорически против»: почему Агурбаш не приемлет экстрим в жизни детей

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 42 0

Анжелика Агурбаш против экстрима в жизни своих детей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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По признанию певицы, ее младший сын хочет водить мотоцикл.

Анжелика Агурбаш против экстрима в жизни своих детей. Об этом певица эксклюзивно заявила корреспонденту 5-tv.ru на музыкальной премии телеканала ММТВ (Музыка Мода ТВ. — Прим. ред.) «Легенды и новые имена».

По словам Агурбаш, ее младший сын, 19-летний Анастас, хочет водить мотоцикл, при этом сама певица категорически против подобного развлечения.

«Хотя средний сын водит, но он живет в Европе. Там немножечко все проще. По московским дорогам я никому не советую ездить на мотоциклах. Это очень опасно, потому что водители ездят не по правилам, особенно таксисты», — поделилась своим мнением Агурбаш.

Около пяти лет назад сама певица решила спуститься с самой высокой горы Швейцарии на дельтаплане вместе с инструктором. Как рассказала Агурбаш, она получила огромное количество впечатлений и даже испытала гордость за себя, что не испугалась подобного приключения. Тем не менее, снова рискнуть своей жизнью певица не готова, так как, по ее словам, ей хватает экстрима и в быту, и в профессии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анжелика Агурбаш может потерять жилье из-за долгов бывшего мужа.

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