Собянин официально стал кандидатом на пост мэра Москвы

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 12 0

Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина в качестве кандидата на пост мэра Москвы

Собянин официально стал кандидатом на пост мэра Москвы

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Всего на пост выдвинуто 12 кандидатур. Собянин стал первым зарегистрированным участником предвыборной гонки.

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин в сентябре поборется за должность городского главы столицы. Мосгоризберком зарегистрировал его кандидатуру, передает агентство РИА Новости.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут сообщил, что Собянин представил ведомству все необходимые документы для регистрации. Они соответствуют всем требованиям российского законодательства. В том числе, отметил Реут, мэр Москвы собрал 115 подписей муниципальных депутатов. Проверка доказала их подлинность.

«Предлагаю принять следующее решение: зарегистрировать кандидата на должность мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина», — прокомментировал Реут в рамках заседания комиссии.

Кроме того заместитель председателя Мосгоризбиркома постановил выдать Собянину удостоверение зарегистрированного кандидата.

Председатель комиссии Ольга Кириллова подчеркнула, что действующий мэр Москвы стал первым кандидатом, которого зарегистрировала комиссия.

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